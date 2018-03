Formschöne Japan-Limousine

Text & Fotos: Oliver Koch

Der Honda Civic ist seit dem Jahr 1972 ein Dauerbrenner, der aktuell in seiner zehnten Generation auf dem Markt ist. Der kompakte Japaner hat dabei schon etliche Käufer überzeugt (bis dato waren es knapp 19 Millionen) und da liegt es auf der Hand, den Evergreen auch als Limousine auf den Markt zu bringen. Und optisch ist der Fünfsitzer ein ganz großer Wurf. Das liegt unter anderem an der neuen, schmalen Nase, die dank des Chrombügels darüber und der Lufteinlässe darunter neue Noblesse in den Limousinenschwarm bringt. Das liegt zudem auch am markanten Heck, das klar macht, wer hier das Sagen hat. Und schlussendlich ist auch die V-förmige LED-Hecksignatur ein Meisterwerk des Designs; der 4,65 Meter lange Japaner ist in Summe ein optisch großartiges Fahrzeug.

Die großartige Optik zieht sich in der höchsten Ausstattungsstufe Executive auch im Innenraum fort. Die breite Mittelkonsole des Ledergetränkten Cockpits trennt Fahrer und Beifahrer, das wuchtige Lederlenkrad prangt vor den digitalen leuchtstarken Armaturen (die Drehzahl wird dabei quasi analog angezeigt) und die Chromelemente unterstreichen die Premiumambitionen des 33.500 Euro teuren Fahrzeugs. Serienmäßig ist die Limousine auch noch üppig bestückt; so zählen Sitzheizung, Rückfahrkamera, ein Panorama-Glasschiebedach, Aluminium-Sportpedale, ein induktives Ladepad sowie ein sieben Zoll großer Touchscreen zum Standard-Repertoire. Was fehlt ist hingegen der Lautstärken-Drehregler. Da muss man sich mit dem gerasterten Regler auf der linken Lenkradseite oder dem schwer bedienbaren Touchregler auf dem Bildschirm zu helfen wissen. Das Komplettpaket (inklusive steiferer Karosserie) führte auch zu fünf Sternen beim Euro NCAP-Crashtest. In der Serienmitgift dabei ist übrigens darüber hinaus Honda Sensing. Will heißen: Spurhalteassistent, adaptiver Tempomat, Verkehrszeichenerkennung, Kollissionswarnsystem und intelligenter Geschwindigkeitsbegrenzer sind mit von der Partie, wenn man mit dem eher durstigen Japaner (6,9 Liter Verbrauch) unterwegs ist.

Dabei macht das Fahren mit dem 182 PS starken Boliden wirklich Spaß. Der laufruhige Direkteinspritzer entwickelt von Beginn – auch im Eco-Modus – viel Kraft. Das maximale Drehmoment liegt relativ früh an, weshalb sich der 1,3-Tonner flink durch die Stadt bewegen lässt. Auch jenseits des Ortsschilds schiebt der Civic gut an, liegt gut auf der Straße und macht auch auf kurvigen Strecken eine sehr gute Figur. Die Lenkung ist zwar etwas leichtgängig, dafür aber herrliche präzise und direkt. Außerdem federt der Fronttriebler sämtliche Bodenunebenheiten sehr gut weg ohne zu straff zu federn. Ruhig bleibt es dabei auch im Innenraum, selbst wenn man das Gaspedal bis zum Anschlag durchtritt. Einzig die Siebengang-CVT-Automatik verhält sich manchmal bockig, aber als Alternative gäbe es auch eine klassische Sechsgangschaltung.

In Sachen Verarbeitung muss sich Honda vor niemandem verstecken. Spaltmaße, Haptik, Passform sind im Innenraum überall erste Güte. Das Platzangebot lässt auch kaum Wünsche offen, lediglich zu Dritt wird es im Fond etwas beengend. Und auch der tiefe Kofferraum wird wohl nicht jedermanns Sache sein. Das liegt daran, dass man Gepäckstücke in das prinzipiell recht große Abteil (519 Liter Fassungsvermögen) durch eine hohe sowie kleine Öffnung hieven muss.

Fazit: Kein Stufenheck im klassischen Sinn, dafür ein formschönes Argument für den Kauf einer Limousine, die alles bereithält, was das Herz (und Auge) begehrt.

Typenschein

Honda Civic 1.5 VTEC Turbo Limousine Executive

Preis: ab € 33.090,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 33.596,- inklusive Metallic-/Pearllackierung; einen Honda Civic Limousine gibt es ab € 26.490,-

NoVA/Steuer: 8 %/ € 865,44 jährlich

Garantie: 3 Jahre bis max. 100.000 km, 3 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung

Service: laut Serviceheft bzw. Bordcomputer

Technische Daten:

Motor: R4, 16V, Turbolader, 1498 cm³, 134 kW/182 PS bei 6000 U/min, max. Drehmoment 220 Nm bei 1700-5500 U/min

Getriebe: Siebengang-CVT-Automatik

Antrieb: Frontantrieb

Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 8,1 s

Leistungsgewicht: 7,27 kg/PS

MVEG-Verbrauch: 7,7/4,7/5,8 Liter

VOLKSBLATT-Testverbrauch: 6,9 Liter

CO2-Ausstoß: 132 g/km

NOx: 0,0185 mg/km; Euro 6

Eckdaten:

L/B/H: 4648/1799/1416 mm

Radstand: 2698 mm

Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1324/1770 kg

Kofferraum: 519 Liter

Tank: 46 Liter (Benzin)

Reifen: 4 x 215/50 R17 91H auf 17“-Alus

Sicherheit:

Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/ACC/LKA/BSD

Airbags: 6