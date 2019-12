FPÖ fühlt sich von Ibiza befreit

Auch wenn ihm die Wiener FPÖ, deren Chef er immerhin 15 Jahre war, am Freitag endgültig den Stuhl vor die Tür gestellt hat, muss Heinz-Christian Strache politisch nicht heimatlos bleiben.

Denn es gibt ja in Wien, wie berichtet, „Die Allianz für Österreich“, die ihn gerne als Chef und Spitzenkandidaten für die Wiener Landtagswahl hätte. Auch in den Wiener Gemeinderat könnte Strache einziehen, falls DAÖ-Abgeordneter Karl Baron auf sein Gemeinderatsmandat verzichtet.

„Kapitel abgeschlossen“

Wie auch immer: Mit Straches gestrigem Ausschluss durch die blaue Wiener Landesgruppe versucht die FPÖ nun, einen endgültigen Schlussstrich unter die Causa Ibiza zu ziehen, indem sie die letzte Verbindung zu Strache kappt.

Und so meinte sein Nachfolger an der Parteispitze, Norbert Hofer, denn auch: „Für uns ist es eine Befreiung, weil damit Ibiza Geschichte ist.“ Und der geschäftsführende Wiener FPÖ-Obmann Dominik Nepp ergänzte: „Für die Wiener FPÖ ist das Kapitel Strache abgeschlossen.“

Zum Verhängnis wurden Strache „zahlreiche mediale Äußerungen, Facebook-Postings und öffentliche Auftritte“, die laut Nepp vom Parteigericht als „parteischädigendes Verhalten“bewertet wurden. Im Landesparteivorstand, der den Hinauswurf Straches einstimmig beschloss, sei auch die am Donnerstag erfolgte Gründung der „Allianz für Österreich“ mitbewertet worden.

Vor dem Parteigericht war Strache laut Nepp nicht erschienen. Allerdings seien am Vormittag ein eingeschriebener Brief sowie ein E-Mail eingegangen mit der Botschaft, „dass er nicht zur Verfügung steht und es als entbehrlich empfindet“. Dass Strache nicht schon früher ausgeschlossen wurde, bedauerte Hofer nicht. Auch Nepp betonte, dass man dem früheren Parteichef ein faires Verfahren habe bieten wollen. Insbesondere Hofer war aber auch um den Blick nach vorne bemüht. Die FPÖ wolle eine „seriöse rechtskonservative Partei sein“, auch mit einer „neuen Bescheidenheit“, Skandale und „Personenkult“solle es nicht mehr geben.

Kein Einspruch Straches

Der Geschasste meldete sich via Facebook zu Wort. Er werde gegen den Parteiausschluss nicht vorgehen, so Strache, seine Mitgliedschaft in der FPÖ sei „Geschichte, beendet auf Hinwirken der FPÖ“. Seine Liebe zur Politik sei „allerdings nicht erloschen“, der „enorm große Zuspruch“aus der Bevölkerung lasse ihn „verstärkt über ein politisches Comeback im Jahr 2020 nachdenken“. Er fühle sich motiviert, „der Politik, meinen Anhängern und den Bürgern dieses Landes nicht den Rücken zuzukehren“, so Strache.