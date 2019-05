„FPÖ hat dem Wählerauftrag nicht entsprochen“

Er unterstütze die Entscheidung des Bundeskanzlers, Neuwahlen anzusetzen, sagt LH Thomas Stelzer, das gebiete „nach diesem Video der Anstand. Hätten wir in Oberösterreich so einen Fall wie im vorliegenden Video, ist völlig klar, dass wir genauso entscheiden“, so Stelzer unmittelbar nach der Neuwahl-Erklärung von Kanzler Sebastian Kurz.

VOLKSBLATT: Wann haben Sie vom Ibiza-Video erfahren?

LH STELZER: Wie alle, am Freitagabend.

Was waren Ihre ersten Gedanken?

Unglaublich. Es hat mich furchtbar angewidert.

War für Sie sofort klar, dass es Neuwahlen geben muss?

Jedenfalls klar war für mich, dass diese Person in einer politischen Funktion untragbar ist. Die Gespräche am Samstag haben dann immer klarer gemacht, dass Neuwahlen der einzige Weg sind — diese Anstandsverletzung, dieses Fehlverhalten kam ja von Personen, die die Regierung mitgetragen haben.

Bundeskanzler Sebastian Kurz hat gesagt: ,Die FPÖ kann es nicht.’ Sie sind mit der FPÖ in OÖ in einer Koalition, wie geht es hier weiter?

Die FPÖ hat auf verschiedenen Ebenen Wähleraufträge bekommen, etwa auch in vielen Gemeinden. Dem Wählerauftrag, den sie im Bund bekommen hat, hat sie offensichtlich nicht entsprochen und die Hoffnungen enttäuscht. Das heißt aber jetzt nicht, dass sie es nicht auf anderen Ebenen mit anderen Personen nicht könnte.

Das heißt: Bis zum Beweis des Gegenteils geht es?

Es wird natürlich ein klärendes Gespräch mit unserem Koalitionspartner geben. Dabei werde ich klar machen, was ich mir von einer Regierungsarbeit in OÖ erwarte — und dass es so etwas, was wir da auf Bundesebene gesehen haben, mit keinem Funken geben darf.

Wie sehr wurde Ihre Schmerzgrenze mit der Causa Odin Wiesinger ausgereizt?

Als er aus meiner Sicht nach seiner Nominierung völlig unmögliche Äußerungen getätigt hat, war für mich klar, dass er im Kulturbeirat nicht tragbar ist. Das haben wir sehr schnell gelöst.

Befürchten Sie aufgrund der im Video getätigten Aussagen einen allgemeinen demokratiepolitischen Schaden?

Natürlich dämpft so etwas das generelle Ansehen der Politik. Umso wichtiger war es, dass schnell Entscheidungen gefallen sind — dass der Rücktritt erfolgt ist und es auch klar ist, dass es einen neuen Wählerentscheid über die Bundesregierung gibt.

Selbst wenn es in OÖ mit der FPÖ keine Probleme gibt und man die Regierungsperiode bis 2021 ausdienen kann: Wie sehr wird der Nationalratswahlkampf die oberösterreichische Landespolitik beeinflussen?

Ich kann nur alle dazu aufrufen, und dazu werde ich auch beitragen, dass unser Bundesland Stabilität braucht und nicht hektische Wahlkampfsituationen die gute Entwicklung des Landes stören.

Wird die Affäre die EU-Wahl am kommenden Sonntag beeinflussen?

Das ist ganz schwer zu sagen, weil es sich um eine ganz andere inhaltliche und auch personelle Ebene handelt.

Kommt Bundeskanzler Kurz heute Abend zum OÖVP-Wahlevent in Linz?

Ja, er wird da sein, ebenso wie EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber.

Mit Landeshauptmann THOMAS STELZER sprach Markus Ebert