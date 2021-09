In Hinterstoder gab es bereits vor der Bürgermeister-Stichwahl am 10. Oktober eine Vorentscheidung, weil der in die Stichwahl gekommene FPÖ-Kandidat Harald Riedler vorzeitig das Handtuch geworfen hat.

ÖVP-Spitzenkandidat Klaus Aitzetmüller muss sich aber dennoch einer Wahl stellen — die Wähler müssen statt eines Kandidaten nur Ja oder Nein ankreuzen. Mit 50 Prozent und einer Stimme ist dann Aitzetmüller neuer ÖVP-Bürgermeister in Hinterstoder.