FPÖ kritisiert „Jammersozialisten“

Das rot-blaue Dauer-Scharmützel geht in die nächste Runde: FPÖ-Parteichef Heinz-Christian Strache nutzte das traditionelle Neujahrstreffen am Samstagvormittag für Angriffen gegen die „Jammersozialisten“. Nach dem „Versagen“ der SPÖ werde nun die FPÖ die „soziale Wärme“ wiederbringen. „Bruno Kreisky würde HC Strache und die FPÖ wählen“, so Strache vor rund 5000 Fans in Vösendorf. Kritik von SPÖ-Chef Christian Kern an den Koalitionsplänen —etwa der Arbeitszeitflexibilisierung — wischte Strache vom Tisch: Dieses Vorhaben sei schon in Kerns „Plan A“ gestanden, die FPÖ setze das nun um und Kern ärgere sich darüber: „Die Prinzessin muss sich noch die Krone richten, die ein bissl verrutscht ist“, ätzte der Vizekanzler in Richtung des Ex-Kanzlers.

Dass die FPÖ angesichts der Koalition mit der ÖVP ihr Programm nicht zu 100 Prozent umsetzen kann, räumte Strache freilich ein. „Hätten wir die absolute Mehrheit, naja, dann könnten wir es wie der ungarische Regierungschef Viktor Orban machen. Aber die haben wir nicht. Da ist es notwendig, auch da oder dort Abstriche zu machen.“

Kreisky und Haider

„Bruno Kreisky würde sich bei dieser FPÖ-Politik im Grabe umdrehen“, reagierte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher. Die Wahrheit sei, dass Jörg Haider heute wahrscheinlich SPÖ wählen würde. „Dem totalen Verrat der Arbeitnehmer und dem Ausverkauf an die ÖVP hätte er nie zugestimmt“, so Lercher. Die „Wehleidigkeit der FPÖ“ spreche Bände. Lob gab es für die neue FPÖ-Generalsekretärin Marlene Svazek, die sich am Rande des blauen Neujahrstreffens klar gegen einen Zugriff auf Vermögen von Arbeitslosen, die in die Mindestsicherung fallen, ausgesprochen hat. Aus dem SPÖ-Parlamentsklub gab es darüber hinaus auch Kritik an der von der Regierung ab der kommenden Wintersaison geplanten Mehrwertsteuersenkung für Urlaubernächtigungen.

Demos in Wien

Am Samstagnachmittag verlagerte sich das Geschehen dann in die Wiener Innenstadt. Mehr als 20.000 Teilnehmer nahmen an einer Großdemonstration gegen die blaue Regierungsbeteiligung teil. Insgesamt verlief die Demo aus polizeilicher Sicht „ruhig und ohne nennenswerte Vorfälle“, lediglich im rund 200 Personen umfassenden schwarzen Block wurden einzelne pyrotechnische Gegenstände gezündet und Eier geworfen. Am Heldenplatz angekommen löste sich der schwarze Block rasch auf. Unmittelbar vor dem schwarzen Block marschierte übrigens eine Gruppe „Omas gegen Rechts“.