FPÖ lässt Strache die Tür offen

Die Treue der FPÖ-Wähler zu dem über das Ibiza-Video gestolperten Heinz-Christian Strache ist unverbrüchlich. Laut einer Market-Umfrage für den Standard würden 69 Prozent der blauen Wähler eine Rückkehr des Ex-Parteichefs auf die politische Bühne begrüßen. Insgesamt können sich freilich nur 17 Prozent der Österreicher für ein Strache-Comeback erwärmen.

Der designierte FPÖ-Parteiobmann Norbert Hofer zeigte sich am Montagabend in der Zeit im Bild 2 nicht abgeneigt, den Wunsch der freiheitlichen Anhängerschaft zu erfüllen. Zwar verwies er einerseits darauf, dass Straches Aussagen im Ibiza-Video unentschuldbar seien, gleichzeitig hielt aber auch fest: „Trotzdem ist es so, dass alles das, was er gesagt hat, nicht stattgefunden hat“.

Strache habe selbst gesagt, er wolle die Hintergründe des Videos aufklären, so Hofer. Dann werde die Partei in Wien entscheiden, „ob eine Kandidatur in Frage kommt“, sagte der Ex-Minister, um aber eines auch nachdrücklich festzuhalten: „Jeder ‘Österreicher hat das Recht — wenn er passiv wahlberechtigt ist — sich um ein Mandat zu bewerben“. Und dann entscheide der Wähler, „ob jemand ein Mandat bekommt oder auch nicht“. Jedenfalls, darauf verwies Hofer auch, habe Strache bereits gesagt, „dass er Interesse hat, seine politische Laufbahn fortzusetzen“.

Die Medienbehörde Komm Austria sieht übrigens in einem Video zum Thema „E-Card-Missbrauch“ einen „schwerwiegenden“ Verstoß seitens der FPÖ. Es sei diskriminierend, den Missbrauch mit einer Figur namens Ali, die einen Fes trug, zu illustrieren. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig.