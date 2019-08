FPÖ übt zwar Kritik an der ÖVP, liebäugelt aber mit Türkis-Blau II

Dass ÖVP-Klubobmann August Wöginger sagt, das Verbot der Identitären „muss“ in einer zukünftigen Regierung angegangen werden, regt die FPÖ auf. Wie berichtet, fordert die ÖVP, dass das Vereinsrecht so geändert wird, dass die Identitären aufgelöst werden können. Ein Verbot der vom Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung als rechtsextrem eingestuften Identitäten „muss im nächsten Koalitionsvertrag stehen“, so Wöginger. Und er nennt es „besonders pikant“, dass „ausgerechnet Herbert Kickl nun zum obersten Schutzpatron der Identitären“ werde. Tatsächlich hatte der Ex-Innenminister, wie berichtet, am Freitag ein solches Verbot als „tiefen Eingriff in die Rechtsstaatlichkeit“ abgelehnt, es könne nicht angehen, einfach so „aus Jux und Tollerei“ in die Vereinsfreiheit einzugreifen.

Am Sonntag legte FPÖ-Sicherheitssprecher Hans-Jörg Jenewein nach und deponierte in Richtung ÖVP, dass man mit der Formulierung solcher Koalitionsbedingungen „kein Vertrauen für eine zukünftige Zusammenarbeit aufbauen“ könne.

FPÖ-Chef Norbert Hofer gab sich gemäßigter in der Wortwahl und betonte, dass er „in strikter Opposition zu dem Verein der Identitären stehe“. Aber, so Hofer: Es dürfe auch „keine politische Willkür geben“.

Ungeachtet der Identitären- Debatte flirtete Hofer gestern im Ö1-Radio aber ganz offen mit der ÖVP. „Meine Meinung ist, dass ich diese Koalition fortsetzen will“, so Hofer. Zwar sei der Bruch der Koalition eine „schwere Belastung“ der Beziehung zwischen ÖVP und FPÖ, doch „Politik ist kein Kindergeburtstag“. Es gehe nicht darum, „ob jemand beleidigt ist, sondern, was man gemeinsam für das Land erreichen kann“. Dass Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache im Rückblick auf das Koalitions-Aus nach dem Ibiza-Skandal ÖVP-Chef Sebastian Kurz „Wortbruch“ vorgeworfen hatte, will Hofer „gar nicht großartig beurteilen, das hat mein Vorgänger als Privatperson gemacht“.