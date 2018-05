Frage der Wertschätzung: Gehalt statt Taschengeld

23.000 Österreicher mit intellektueller Beeinträchtigung erhalten für ihre Arbeit nur Taschengeld. Durchschnittlich 50,40 Euro pro Monat sind es in der Lebenshilfe OÖ für Arbeit in Tagesstrukturen außerhalb des offenen Arbeitsmarktes. Das ist gesetzlich verankert, widerspricht aber dem Nationalen Aktionsplan Behinderung und der UN-Behindertenrechtskonvention. Die Betroffenen empfinden es, als entwürdigend.

Wollen Anerkennung wie jeder andere auch

„Wir machen tagtäglich unsere Arbeit und die ist auch anstrengend. Uns geht es klar darum, für diese Leistung eine Anerkennung wie jeder andere auch zu bekommen“, sagt Mario Kucera, Beschäftigter in der Lebenshilfe-Werkstätte Linz Urfahr. Seine Kollegin und Regionalsprecherin Christina Kapl ergänzt: „Wenn ich keine Beihilfen beziehen würde, könnte ich mir keine Wohnung leisten und ich muss aus finanziellen und gesundheitlichen Gründen jetzt auch in eine kleinere Wohnung wechseln. Die Politik sagt, wir sind ein Kostenfaktor. Wenn wir jedoch normal verdienen würden, wären wir nicht auf diese Beihilfen angewiesen.“ Beide arbeiten in Industriegruppen der Fachwerkstätte Linz Urfahr und erledigen Firmenaufträge wie Etikettierungs- und Kuvertierungsaufgaben – Aufgaben, für die Mitarbeiter in Firmen ein ganz normales Gehalt beziehen.

Christian Hackl, ebenso Klient der Werkstätte Linz Urfahr: „Taschengeld habe ich damals von Mama und Papa erhalten. Jetzt gehe ich einer geregelten Arbeit nach und werde noch immer wie ein Kind behandelt.“ Gerhard Scheinast, Geschäftsführer der Lebenshilfe OÖ, erklärt: „Es braucht ein Entlohnungsmodell, das selbstbestimmtes Handeln zulässt.“