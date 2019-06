Fragmente der Riesenbibel entdeckt

Die Riesenbibel von St. Florian aus dem Jahr 1140/50 und der eigenen Werkstätte des Klosters gilt mit ihren beeindruckenden Maßen von 66 mal 48 Zentimetern als größte mittelalterliche Handschrift Österreichs.

Der Schatz, der im Stift, der Öffentlichkeit nicht zugänglich, aufbewahrt wird, ist seit kurzem um zwei Fragmente reicher. Bei „Abstaubarbeiten“ im Archiv im vergangenen Sommer seien Stiftsbibliothekar Friedrich Buchmayr und Kleriker Clemens Kafka überraschend darauf gestoßen, wie es gestern in einer Aussendung des Stiftes hieß.

Reich verzierte Blätter, die als Einbände dienten

Die beiden Fundstücke dienten zuletzt als Einbände für andere Werke, was nicht unüblich war. Das erste Fragment hüllte eine Archivhandschrift der Pfarre Schöndorf (Vöcklabruck) aus dem Jahr 1594 ein. Es enthält eine Passage aus dem Brief des Apostel Paulus an die Römer (Röm 15,4-16,7). „Die Überprüfung des Layouts gab den entscheidenden Hinweis auf die Riesenbibel“, wird Buchmayr zitiert. Das zweite Fragment mit dem Beginn des Buchs der Psalmen fand sich als Einband auf einem Predigtbuch aus dem Jahr 1601. „Der Band ist mir wegen der schön verzierten D-Initiale sofort aufgefallen“, so Clemens Kafka. Die weitere Untersuchung ergab, dass der Buchbinder mithilfe eingeritzter Linien das Riesenbibelblatt so zum Einband faltete, dass die farbenfrohe Initiale auf dem Vorderdeckel zu liegen kam. Viele grüne Ranken mit roten Seitentrieben und einer großen Zahl an verschiedenfarbigen Knollen, Blättern und Blüten umspielen den Buchstaben D. Buchmayr und Kafka konnten eine verwandte D-Initiale im vorhandenen Band der Riesenbibel auffinden. Die wissenschaftliche Untersuchung, ob die Fragmente tatsächlich zur St. Florianer Riesenbibel gehören, nahm mehrere Monate in Anspruch.

Von den vielen verschwundenen Blättern des Buches sind im Laufe der Jahrhunderte bisher nur zwei Fragmente in Linz (OÖ. Landesbibliothek) und in Wien (Österreichische Nationalbibliothek) wieder aufgetaucht. Auch diese wurden um 1600 als Einbände verwendet. Dass auch die kostbare, prunkvoll gestaltete Riesenbibel nicht von so einer Recyclingaktion verschont geblieben ist, führt Stiftskustos Harald R. Ehrl auf die Geringschätzung des alten Bibeltypus infolge der Reformation und des Wechsels von der Handschrift zum gedruckten Buch zurück. Ursprünglich dürfte die Riesenbibel drei Bände mit allen Büchern des Alten und Neuen Testaments umfasst haben. Erhalten geblieben ist nur ein Einzelband.

Die außergewöhnlichen Funde nimmt das Stift zum Anlass, die Riesenbibel zu zeigen. Am kommenden Sonntag haben Interessierte um 16 und um 18 Uhr die Gelegenheit, im Rahmen einer Führung den Schatz zu bestaunen. Die neu entdeckten Fragmente sind bis Ende August im Hauptsaal der Stiftsbibliothek ausgestellt.

Die Reinigungsarbeiten werden auch in diesem Sommer fortgesetzt. Wer weiß, welche Kostbarkeiten demnächst noch zutage treten …