Frankreich – Argentinien eröffnet WM-K.o-Phase in Russland

Das Achtelfinale zwischen Frankreich und Vizeweltmeister Argentinien eröffnet am Samstag (16.00 Uhr MESZ) die K.o.-Phase der Fußball-WM in Russland. Mit Antoine Griezmann und Lionel Messi stehen zwei Stürmerstars in der Kasan-Arena im Fokus. Am Abend kämpft Europameister Portugal um Weltfußballer Cristiano Ronaldo in Sotschi gegen Uruguay um den Einzug ins Viertelfinale (20.00 Uhr).