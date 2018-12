Frankreich erwägt nach Krawallen Ausnahmezustands-Verhängung

Nach den schweren Krawallen in Paris erwägt die französische Regierung die Verhängung des Ausnahmezustands. Es würden alle Optionen geprüft, um erneute Ausschreitungen im Zuge der Demonstrationen der „Gelbwesten“ zu verhindern, sagte ein Regierungssprecher. Präsident, Ministerpräsident und Innenminister kämen am Sonntag zusammen, um geeignete Maßnahmen abzustimmen, hieß es.

An die friedlichen Demonstranten wurde appelliert, sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Am Samstag war es in der französischen Hauptstadt erneut zu gewaltsamen Protesten gegen die Reformpolitik von Präsident Emmanuel Macron gekommen. Vermummte Männer randalierten zum Teil mit Metallstangen und Äxten in den Straßen im Zentrum und setzten Autos und Gebäude in Brand. Es waren die heftigsten Ausschreitungen seit mehr als zehn Jahren.

133 Menschen wurden bei den Protesten am Samstag verletzt. Darunter sind auch 23 Sicherheitskräfte, wie die Pariser Polizeipräfektur am Sonntag mitteilte. Außerdem seien 412 Menschen festgenommen worden, von denen sich noch 378 in Polizeigewahrsam befinden.

Macron selbst besuchte Sonntagfrüh den Triumphbogen. Er hielt in Begleitung von Innenminister Christophe Castaner am Grabmal des unbekannten Soldaten inne. Der Präsident war gerade von seiner Reise zum G-20-Gipfel in Argentinien nach Frankreich zurückgekehrt.

Am Triumphbogen an der Spitze der Prachtstraße Champs-Elysees war es am Samstag zu besonders schweren Ausschreitungen bei Demonstrationen der „Gelben Westen“ gekommen. Auf TV-Bildern und Videos im Netz war zu sehen, wie teils Vermummte das Denkmal stürmten und in den Innenräumen randalierten und plünderten. Der Triumphbogen ist eines der berühmtesten Wahrzeichen der Stadt.

Der Samstag war der dritte landesweite Aktionstag der „Gelbwesten“ an einem Samstag in Folge. Nach Angaben des Innenministeriums vom Nachmittag beteiligten sich daran geschätzt 75.000 Menschen. Die „Gelbwesten“ fordern unter anderem Steuersenkungen sowie eine Anhebung von Mindestlohn und Pensionen. Macrons Politik bezeichnen als abgehoben.