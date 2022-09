Frankreich statt Linzer Titelkämpfe

Nach der enttäuschenden Disqualifikation beim EM-Siebenkampf will Ivona Dadic die Saison mit einem guten Wettkampf ausklingen lassen. Gelingen soll das der 28-jährigen Welserin am Wochenende beim Decastar in Talence (FRA).

Neben der mehrfachen Staatsmeisterin werden unter anderem auch die Olympia-Dritte Emma Oosterwegel (NED) und Geraldine Ruckstuhl (SUI) im Siebenkampf beim Traditions-Meeting am Start sein.

Potenzial für Schallmauer

Dadic wird bei den Mehrkampf-Staatsmeisterschaften in Linz genauso fehlen, wie die verletzten Verena Mayr (Oberschenkel) und Sarah Lagger (Rücken).

Dadurch rutschen die beiden jungen Vorarlbergerinnen Chiara-Belinda Schuler (21) und Isabel Posch (22) in die Favoritenrolle. Um die Medaillen mitmischen will auch die Linzerin Sophie Kreiner.

Im Herren-U20-Zehnkampf kommt es zu einem spannenden vereinsinternen Duell zwischen Philip Zallinger und Moritz Haudum. Die beiden Athleten der TGW Zehnkampf-Union haben das Potenzial, die 6000-Punkte-Schallmauer zu durchbrechen.