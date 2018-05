Frankreich verlor bei Eishockey-WM gegen die Slowakei

Frankreich geht bei der Eishockey-WM in Dänemark mit einer Niederlage ins Duell mit Österreich am Freitag (16.15 Uhr). Die Franzosen verloren am Donnerstag gegen die Slowakei mit 1:3 und halten unverändert bei drei Punkten. In der Gruppe B in Herning setzte sich das US-Team gegen Lettland nach Verlängerung mit 3:2 durch und ist damit weiter unbesiegt.

Die Slowakei ging gegen die Franzosen durch David Bondra (6.), Sohn von 2002-Weltmeister Peter Bondra, und David Buc (23.) 2:0 in Führung. Nach dem Anschlusstreffer von Valentin Claireaux (34.) wurde zunächst ein Tor von Ladislav Nagy (59.) nach Video-Beweis wegen Abseits aberkannt. Zehn Sekunden vor Schluss fixierte Marek Cajkovsky mit einem Schuss ins leere Tor aber den Sieg des WM-Gastgebers 2019.