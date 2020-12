Frankreichs Präsident Macron ist Corona-positiv

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Das teilte das Präsidialamt am Donnerstag in Paris mit. Er werde seine Aufgaben als Staatsoberhaupt in Selbstisolation weiterführen, hieß es.

