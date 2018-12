Frankreichs Regierung weicht gelbem Druck

Es war befürchtet worden und es ist eingetreten: Auch am vergangenen Samstag sind in Frankreich rund 136.000 „Gelbwesten“-Demonstranten auf die Straße gegangen. Vor allem in Paris gab es gewalttätige Ausschreitungen und Zusammenstöße mit der Polizei. Erneut brannten Autos, wurden Geschäfte geplündert, Barrikaden errichtet – das vierte Wochenende in Folge. Die Polizei musste Tränengas und Wasserwerfer gegen die gewaltbereiten Demonstranten einsetzen. Landesweit hat es mehr als 1700 zumindest vorläufige Festnahmen gegeben. 246 Menschen wurden verletzt, darunter waren auch 39 Vertreter der Sicherheitskräfte.

Tumulte gab es nicht nur in Paris: In zahlreichen anderen Städten Frankreichs demonstrierten ebenfalls „Gelbe Westen“. In Städten wie Lyon, Bordeaux, Toulouse und Marseille kam es Berichten zufolge zu Ausschreitungen. Auch Autobahnen wurden erneut blockiert.

Die Regierung unter Präsident Emmanuel Macron hat bereits reagiert: Geplante Steuererhöhungen für Benzien und Diesel wurden auf Eis gelegt. Die Wut der Protestbewegung hatte sich einst an diesem Vorhaben entzündet – mittlerweile reichen die Forderungen aber viel weiter: von mehr Steuergerechtigkeit über mehr Kaufkraft bis hin zum Rücktritt von Macron. Entsprechend alarmiert reagierten Vertreter der Regierung: Die Gewalt vor allem in Paris sei eine „Katastrophe für den Handel, sie ist eine Katastrophe für unsere Wirtschaft“, sagte Wirtschaftsminister Bruno Le Maire gestern. Er und Außenminister Jean-Yves le Drian zeigten sich besorgt um die Demokratie im Land. Ministerpräsident Edouard Philippe kündigte einen Dialog an.

Auch in Belgien und den Niederlanden sind Menschen mit gelben Warnwesten auf die Straße gegangen.