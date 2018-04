Franz Rohrhofer feiert seinen 80er

Einer der profiliertesten Journalisten des Landes ist 80: Franz Rohrhofer (im Bild), früherer Chefredakteur des Aktuellen Dienstes im ORF Landesstudio Oberösterreich und anschließend Chefredakteur des Neues Volksblatts.

Franz Rohrhofer wurde am 11. April 1938 in Linz geboren. Nach der Matura 1957 am Bischöflichen Lehrerseminar in Linz war Rohrhofer als Pädagoge tätig, ab 1960 absolvierte er das Studium der Rechtswissenschaften in Wien, das er 1965 mit der Promotion zum Dr. juris abschloss.

Ab 1966 war Rohrhofer innenpolitischer Redakteur beim Volksblatt, ehe er im Februar 1969 in den Aktuellen Dienst des ORF-Landesstudios in Linz wechselte. 1981 wurde er dessen Chefredakteur. Im Juni 1997 schließlich übernahm Rohrhofer die Funktion des Chefredakteurs des Neuen Volksblattes, die er bis 2004 ausübte.

Schon in seiner aktiven Zeit, aber vor allem in der Pension widmete sich Rohrhofer der Zeitgeschichte, seiner zweiten Leidenschaft neben dem Journalismus. Er veröffentlichte eine Reihe von Sachbüchern, unter anderem über den Ständestaat und die Katholische Kirche in den Jahren 1933 bis 1938, über den Neubeginn in Oberösterreich nach 1945 und eine Serie von Publikationen über die Linzer Stadtteile. In jüngster Zeit beschäftigt sich Rohrhofer – gemeinsam mit seinem Sohn Thomas, einem Facharzt – verstärkt mit der familiären Ahnenforschung.

Bis heute ist Rohrhofer im Vorstand des OÖ. Presseclubs und bei den Katholischen Journalisten tätig. Für seine Verdienste wurde ihm, neben anderen Auszeichnungen, vom Bundespräsidenten der Professoren-Titel verliehen.

Und, das sei an dieser Stelle auch verraten, Franz Rohrhofer hat zwei „Lieblingsplätze“: Den Attersee, aber vor allem Dornbirn, wo seine Tochter Ulrike – eine Architektin – mit Ehemann Willy und den zwei Enkelkindern lebt. Die Fahrt nach Vorarlberg – gemeinsam mit Gattin Elfriede, mit der er seit 1963 verheiratet ist – ist daher ein Fixpunkt im Kalender des rührigen Jung-80ers.