Französischer Zeichner Tomi Ungerer mit 87 Jahren gestorben

Der französische Zeichner und Buchillustrator Tomi Ungerer ist tot. Der international bekannte Künstler starb in der Nacht zu Samstag im Alter von 87 Jahren, wie aus seinem Umfeld verlautete. Ungerer hatte sich unter anderem mit Bilderbüchern für Kinder – wie “Die drei Räuber” – einen Namen gemacht. Er polarisierte aber auch mit Zeichnungen, die als pornografisch und sexistisch empfunden wurden.

Ungerer starb in Irland im Haus seiner Tochter, wie mehrere französische Medien übereinstimmend am Samstag berichteten. “Er starb in der Nacht. Es war seine Frau, die mich am Morgen angerufen hat”, sagte Robert Walter, ehemaliger Berater und langjähriger Freund Ungerers. Seit 1976 lebte der gebürtige Straßburger mit seiner dritten Frau in Irland.

“Er war nicht nur ein großer Künstler, er verkörperte auch die Komplexität des Elsass, seiner Doppelkultur. Wir haben uns vorgestellt, dass es ewig ist, und jetzt verlässt er uns”, sagte Alain Fontanel, erster stellvertretender Bürgermeister von Straßburg, wie die Zeitung “Les Dernières Nouvelles d’Alsace” berichtete.

Ungerer hatte sich unter anderem als Autor und Illustrator von Kinderbüchern einen Namen gemacht – bekannte Werke sind unter anderem “Der Mondmann” und “Die drei Räuber”. Auch mit Plakatkunst und erotischen Zeichnungen fand Ungerer Anerkennung. Nach Angaben seiner Internetseite veröffentlichte er mehr als 140 Bücher, die in 28 Sprachen übersetzt wurden.