Franzose Jean-Claude Mourlevat erhält Astrid-Lindgren-Preis

Der französische Autor Jean-Claude Mourlevat erhält in diesem Jahr den renommierten Astrid-Lindgren-Gedächtnispreis. Seine immer wieder überraschende Arbeit verbinde den Stoff des alten Epos mit der zeitgenössischen Wirklichkeit, teilte die zuständige Preisjury am Dienstag in Stockholm mit. Mit einem Preisgeld in Höhe von fünf Millionen schwedischen Kronen (rund 490.000 Euro) gilt die Ehrung als weltweit höchstdotierte Auszeichnung für Kinder- und Jugendliteratur.

Für den Preis waren in diesem Jahr 262 Kandidatinnen und Kandidaten aus 68 Ländern nominiert worden. Im vergangenen Jahr war die Kinderbuch-Illustratorin Baek Heena aus Südkorea mit dem Preis ausgezeichnet worden. Die erste Empfängerin des Preises war 2003 die österreichische Autorin Christine Nöstlinger. Neben ihr wurde damals auch Maurice Sendak aus den USA prämiert.

Der Preis ist von der schwedischen Regierung zu Ehren der Kinderbuchautorin Astrid Lindgren („Pippi Langstrumpf“, „Michel aus Lönneberga“) ins Leben gerufen worden. Er wird seit 2003 jährlich vergeben.

(S E R V I C E – )