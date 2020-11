Frau (31) starb bei Absturz am Pyhrgas

SPITAL/PYHRN — Bei einer Bergtour auf den Großen Pyhrgas in Spital am Pyhrn (Bezirk Kirchdorf) ist am Samstag eine 31-Jährige aus Niederösterreich tödlich verunglückt. Die Frau aus dem Bezirk St. Pölten war mit ihrem 30-jährigen Freund aus Wien und ihrem 25-jährigen Schwager aus dem Bezirk Melk — die beiden sind Brüder — in der Früh zu der Wanderung aufgebrochen. Zunächst bestiegen die drei den Kleinen Pyhrgas, danach wollten sie über die Pyhrgasüberschreitung auf den Großen Pyhrgas klettern. Rund 200 Höhenmeter unterhalb des Gipfels erreichten sie über ein Felsband eine vereiste Rampe.

Am Eis den Halt verloren

Die Frau dürfte wegen der eisigen Verhältnisse den Halt verloren haben, teilte die Polizei mit. Sie stürzte neben ihren Begleitern über teils senkrechte Felswände ab. Die beiden Männer setzten sofort einen Notruf ab, die Besatzung des Notarzthubschraubers konnte der Frau nicht mehr helfen, sie hatte tödliche Verletzungen erlitten.

Das zutiefst geschockten Brüderpaar wurde von der Crew des Notarzthubschraubers „C14“ mit dem Tau geborgen und ins Tal geflogen, wo die Männer vom Team der Krisenintervention und der Bergrettung betreut wurden.

In der Steiermark endete die Bergtour einer Niederösterreicherin am Samstag ebenfalls tödlich: Die 45-jährige Frau aus dem Bezirk Mödling rutschte beim Abstieg vom Schwarzenstein in Eisenerz (Bezirk Leoben) vor den Augen ihrer Begleiterin (54) aus und stürzte über eine Felskante in die Tiefe.

Verletzter am Berg von Notarzt versorgt

Auch am Schoberstein kam es am Samstag zu einem Bergettereinsatz. Ein 37-jähriger Innviertel hatte sich eine schwere Beinverletzung zugezogen und musste per Gebirgstrage ins Tal gebracht werden. Der Mann war zuvor mit einer Arbeitskollegin (33) von Weißenbach am Attersee über den Normalweg aufgestiegen. Beim Abstieg verfing er sich mit seinem rechten Fuß so unglücklich an einer Baumwurzel, dass er sich schwer am Unterschenkel verletzte. Die 33-Jährige wählte den Alpinnotruf. 16 Mitglieder der Bergrettung Steinbach/Weyregg stiegen zu dem Verletzten auf. Aufgrund der starken Schmerzen wurden schließlich noch zwei Notärzte nachgefordert, die den Bergsteiger vor Ort medikamentös versorgten, ehe er ins Tal und im Anschluss ins Salzkammergut Klinikum Bad Ischl gebracht wurde.