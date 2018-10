Frau Arm angenäht: Jetzt startet die Reha

Von Heinz Wernitznig

SALZBURG/BUCHKIRCHEN — Nach der chirurgischen Meisterleistung am Linzer Kepler Uniklinikum vom Montag, bei denen zwei Patienten gleichzeitig ihre abgetrennten Unterarme wieder angenäht wurden, gibt es eine weitere gute Nachricht. Eine 56-Jährige aus Buchkirchen bei Wels konnte in der Vorwoche das UKH Salzburg nach gut zweimonatigem Aufenthalt wieder verlassen. „Seit dieser Woche befindet sich die Frau auf Rehabilitation in Klosterneuburg“, so Nicole Kasinger-Gachowetz, Pressesprecherin der AUVA-Landesstelle Salzburg zum VOLKSBLATT.

Die 56-Jährige hatte sich Mitte August bei Baumschneidearbeiten den linken Arm mit einer Motorsäge abgetrennt. Eine 27-Jährige, die sich in der Nähe befand, hörte die Hilfeschreie der Verunfallten und holte eine Tierärztin zu Hilfe. Sie banden der Buchkirchnerin den Arm ab, da sie ansonsten verblutet wäre und kühlten die abgetrennte Gliedmaße.

Den beiden Patienten in Kepler Klinikum – einem 70-Jährigen aus dem Bezirk Scheibbs und einer 58-Jährigen aus dem Bezirk Perg – geht es laut dem Spital den Umständen entsprechend. Sie wurden bereits auf die Normalstation verlegt, ihre Arme seien gut durchblutet.