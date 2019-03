“Frau Ava Literaturpreis” geht 2019 an Claudia Bitter

Die österreichische Schriftstellerin Claudia Bitter erhält heuer den mit 10.000 Euro dotierten “Frau Ava Literaturpreis”. Ihr Romanauszug mit dem Titel “Leben, plus, minus” setzte sich unter 98 eingereichten Texten durch. Die Preisverleihung findet am 24. April im Rahmen eines Festaktes in der St. Blasien-Kirche in Klein-Wien statt.