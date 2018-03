Frau blieb mit Hand in Briefkasten stecken

Jennersdorf – Zu einem nicht alltäglichen Einsatz sind Stadtfeuerwehr, Polizei, Rettung und Gemeindearzt am Dienstagnachmittag in Jennersdorf gerufen worden. Eine 22-Jährige war mit ihrer rechten Hand im Einwurfschlitz eines Briefkastens stecken geblieben und konnte sich nicht mehr selbst befreien, bestätigte Gemeindearzt Wolfgang Gangl am Donnerstag einen Bericht der „Kronen Zeitung“ (Ausgabe Burgenland).

Die junge Frau sei stecken geblieben, weil sie die Post entnehmen wollte, berichtete Gangl. Die Feuerwehrmitglieder zwängten den Briefkasten schließlich auf und befreiten die Südburgenländerin so aus ihrer misslichen Lage. Die 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen am Handgelenk und wurde anschließend vom Gemeindearzt versorgt. Der Einsatz war nach rund einer halben Stunde vorbei. Insgesamt zehn bis 15 Personen waren seitens der Blaulichtorganisationen daran beteiligt, schätzte Gangl.