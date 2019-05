Frau griff Lebensgefährten mit einem Messer in Salzburg an

Am Samstag ist es kurz nach Mitternacht zu einem Streit zwischen einer Frau (36) und ihrem Lebensgefährten (37) in einem Lokal in Salzburg gekommen. Der Streit eskalierte und die deutsche Staatsbürgerin attackierte den Mann mit einem Küchenmesser und drohte, ihn umzubringen. Der Mann konnte die Frau abwehren und mit Hilfe eines Gastes entwaffnen.

Die 36-Jährige konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei dem Angriff wurde niemand verletzt. Auslöser für die Messerattacke dürfte ein Beziehungsstreit aus Eifersucht gewesen sein. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.