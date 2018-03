Frau im Bezirk Hollabrunn mit Stichwaffe getötet

In Niederösterreich ist am Donnerstagvormittag eine weitere Bluttat verübt worden, deren Opfer nach Polizeiangaben ebenfalls eine Frau ist. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden. Der Schauplatz der Tat befand sich laut Polizei in der Nähe von Zellerndorf im Bezirk Hollabrunn. Die Frau soll mit einer Stichwaffe getötet worden sein. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

Erst am Dienstagabend war in Schwechat eine 31-jährige Frau tot aufgefunden worden. Nach Polizeiangaben hat der ehemalige Lebensgefährte der Frau inzwischen ein Geständnis abgelegt.