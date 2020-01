Frau in OÖ tot aufgefunden – Mann festgenommen

In Attnang-Puchheim gibt der Tod einer Frau Rätsel auf. Deren Leiche wurde in der Nacht auf Montag vor einem Mehrparteienhaus gefunden. Wie die Frau ums Leben gekommen ist, ist noch völlig unklar. Ein Mann wurde in dem Zusammenhang festgenommen, bestätigte die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Um wen es sich bei dem 64-Jährigen handelt, dazu hielt sich die Polizei bedeckt.

Die Frau könnte aus großer Höhe aus einem Fenster gefallen und gestorben sein. Ob es sich um eine Tötung, einen Unfall oder einen Suizid handelt, ist noch völlig unklar. Eine Obduktion von der Staatsanwaltschaft wurde angeordnet und soll noch am Montag durchgeführt werden.