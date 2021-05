Eine 32 Jahre alte Frau aus Slowenien ist diese Woche bei einer Fahrzeugkontrolle in Ferlach (Bezirk Klagenfurt-Land) mit einem Kilogramm Heroin erwischt worden.

Laut Polizei wurde sie vorläufig festgenommen. In der Folge wurde auch ihr Auftraggeber, ein 36-jährigen Bosnier, der in Klagenfurt wohnt, in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.

Bei einer Hausdurchsuchung stellten die Kriminalbeamten unter anderem mehrere Gramm Kokain sicher.