Frau soll in Wiener Abbruchhaus vergewaltigt worden sein

Eine Frau soll in der Nacht auf Dienstag in einem Abbruchhaus in Wien-Mariahilf vergewaltigt worden sein. Der Verdächtige, ein 36-jähriger Rumäne, könnte laut Polizei noch für weitere Taten verantwortlich sein und wird entsprechend überprüft. Das Opfer hatte sich gegen 2.00 Uhr an die Polizeiinspektion Kopernikusgasse gewandt und den Mann beschuldigt.

Der Verdächtige wurde noch in dem leer stehenden Haus festgenommen, das von Obdachlosen zum Nächtigen genutzt wird. Nach den bisherigen Ermittlungen könnte der 36-Jährige weitere Frauen zumindest sexuell belästigt haben. Er selbst hat sich zu den Vorwürfen bisher nicht geäußert und sollte im Lauf des Tages mithilfe eines Dolmetsch noch einmal befragt werden.