Frau töte in Norditalien eine Museumsbesucherin

Eine Frau hat im Stadtmuseum von Canneto sull’Oglio in Mantua in Norditalien mit Fleischermessern auf Besucher eingestochen und dabei eine 54-Jährige getötet. Drei weitere Menschen seien verletzt worden, berichtete die Zeitung „La Repubblica“ in der Nacht auf Sonntag auf ihrer Online-Seite. Die Angreiferin, eine 58-jährige Polin, sei kurz darauf festgenommen worden. Ein Tatmotiv ist nicht bekannt.