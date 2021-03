Frau und Kind in Mistelbach erschossen

In Mistelbach sind am Sonntagnachmittag eine Frau und ein Kind erschossen in einem Auto aufgefunden worden. Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner bestätigte einen Online-Bericht der „Kronen Zeitung“. Ein Gewaltverbrechen könne nicht ausgeschlossen werden, sagte er. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen.

Das Auto stand laut Schwaigerlehner auf einem Feldweg in einem Windschutzgürtel. Die Frau und das vier bis fünf Jahre alte Kind, laut „Krone“ ein Bub, wiesen Schussverletzungen auf.

Die Polizei war am Sonntagnachmittag am Wohnort des Ex-Partners des weiblichen Opfers präsent. Schwaigerlehner zufolge war der Mann zuvor nicht erreicht worden. Ob er im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Gewaltverbrechen steht, war jedoch nicht klar, betonte der Sprecher.