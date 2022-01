Frau von Ex-Mann mit Messer attackiert

Eine 52-jährige Frau ist am Montagabend von ihrem Ex-Mann in einem Stiegenhaus eines Wohnhauses in Wien-Favoriten mit einem Messer attackiert worden.

Der Verdächtige, ein 52-jähriger Afghane, stellte sich kurz nach der Tat bei der Polizei. Die Frau wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital gebracht.

Sowohl das Opfer als auch der Beschuldigte sollten im Laufe des heutigen Tages vernommen werden, so die Polizei in einer Aussendung.

Die Wiener Polizei weist Opfer von Gewalt auf Stellen hin, die Hilfe anbieten: Der Polizei-Notruf 133 ist jederzeit für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder von Gewalt betroffen sind, erreichbar.

Auch der 24-Stunden Frauennotruf Wien (01 71 71 9) und der Frauenhaus-Notruf des Vereins Wiener Frauenhäuser (05 77 22) sind rund um die Uhr besetzt. Das Landeskriminalamt Wien, Kriminalprävention, bietet zusätzlich Beratungen unter der Hotline 0800/216346 an.