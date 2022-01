Frau wollte aus Fenster springen

Bei einem Zimmerbrand in einem Mehrparteienwohnhaus in Wien-Meidling sind am Donnerstag drei Menschen leicht verletzt worden.

Eine 39-Jährige geriet jedoch in Panik und drohte, aus dem vierten Stock des Hauses zu springen. Sie konnte jedoch beruhigt und über das Stiegenhaus geborgen werden, berichtete die Berufsfeuerwehr.

Das Feuer brach in einer Wohnung im zweiten Stock aus. Der Inhaber der betroffenen Wohnung konnte diese zwar rechtzeitig verlassen, jedoch blieb die Eingangstüre offen und von dort drang dichter Rauch ins Stiegenhaus.

Viele Bewohner konnten nur mit Brandfluchthauben in Sicherheit gebracht werden.