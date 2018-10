Frauen belästigt: Linzer Polizei sucht Exhibitionisten

LINZ —Zweimal wurden in Linz-Urfahr am Samstag Frauen sexuell belästigt. Der oder die Täter hatten sich jeweils vor ihren Opfern entblößt und Hand an sich gelegt. In beiden Fällen konnten sie entkommen. Nun meldete sich eine weitere Frau, der vor einem Monat Ähnliches passiert war.

Täter floh vor Beweisfoto

Der erste Fall am Samstagvormittag passierte gegen 8.10 Uhr. Eine 30-Jährige aus Linz war am Damm von der Donaufeldstraße in Richtung Freistädterstraße unterwegs, als sie auf Höhe der Further Straße den Mann bei den dortigen Bänken sah. Er ließ mehrmals seine Hose herunter, stieg auf die Bank und nahm auch sexuelle Handlungen an sich selbst in Richtung der Frau vor. Als die Frau noch geistesgegenwärtig mit ihrem Handy ein Beweisfoto machen wollte, zog er seine Hose sofort hoch und flüchtete. Der Mann ist von schmächtiger Statur und hat weiße Haut. Er trug eine dunkle Hose, vermutlich eine Jeans, sowie einen dunklen Gürtel und einen grauen Kapuzenpullover

Der Vorfall am Samstagabend spielte sich auf dem Treppelweg entlang der Donau im Bereich Plesching ab. Eine ebenfalls 30-Jährige ging um etwa 16.30 Uhr dort spazieren, als plötzlich ein Mann mit nacktem Oberkörper und heruntergelassener Hose neben ihr stand und onanierte. Die 30-Jährige lief daraufhin davon. Sie beschrieb den Täter als etwa 35 bis 45 Jahre alt, 1,80 Meter groß sowie von schlanker Statur und mitteleuropäischen Typs. Er trug eine verspiegelte Sonnenbrille und hatte eine dunkle Kappe auf.

Hinweise zu den Männern werden an die Polizeiinspektion Dornach unter der Telefonnummer 059133/45-81100 erbeten.

Bereits am 15. September war eine 45-Jährige aus Linz beim Joggen am Donauradweg auf ähnliche Weise sexuell belästigt worden. Die Anzeigerin meldete den Vorfall erst gestern bei der Polizei, nachdem sie von den anderen Vorfällen gehört hatte. Auch bei ihr hatte ein Mann auf einer Parkbank gesessen und vor ihr onaniert.