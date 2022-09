Frauen erobern die IT-Branche

Ist der Beruf des Programmierers heute überwiegend Männersache, war das nicht immer der Fall. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass Programmieren, also dem Computer mittels eines Codes bestimmte Befehle zu geben oder Softwares zu entwickeln, ursprünglich Aufgabe der Frauen war.

Die Anfänge der Informatik sind zurückzuführen auf die britische Mathematikerin Ada Lovelace und die Informatikerin Grace Hopper, welche die ersten Computerprogramme entwickelten. Besonders während des zweiten Weltkrieges fiel in den USA das Coden in den Aufgaben- bereich der weiblichen Bürokräfte.

Damals hatte das Programmieren noch nicht den Ruf, den es heute hat. Im Laufe der Jahre fand jedoch ein Umbruch statt. Die ersten Personal Computer (PCs) und Videospiele kamen auf, weshalb sich immer mehr Männer mit dem Programmieren befassten, bis sich daraus eine Männerdomäne entwickelte.

Um dem entgegenzuwirken und wieder mehr Frauen für die faszinierende Welt des Codings zu begeistern, wurden in Linz die „Female Coders“, ein Verein zur Förderung von Frauen im IT-Bereich gegründet. Die Vereinsmitglieder treffen sich alle zwei bis drei Wochen, um gemeinsam zu programmieren. Außerdem findet am Samstag in der GRAND.GARAGE in der Linzer Tabakfabrik der erste kostenlose Hackathon für Mädchen und Frauen in Oberösterreich statt.

VOLKSBLATT: Wie wichtig sind weibliche Vorbilder und Repräsentation in der Informatik?

GERHOFER: Sehr wichtig. Wenn junge Mädchen und Frauen in der Informatik nur Menschen sehen, mit denen sie sich gar nicht identifizieren können, werden sie die Informatik vermutlich nicht als Chance sehen. Was allerdings noch wichtiger wäre, ist, junge Mädchen für Informatik zu begeistern und ihnen einfache, vorteilsfreie Zugänge zu schaffen.

Wie kam es dazu, dass Female Coders vor ein paar Jahren gegründet wurde?

Die Idee ist witzigerweise zur gleichen Zeit unabhängig in einigen Köpfen entstanden. Karina Streng, eine unserer Gründerinnen, veranstaltete anlässlich des Weltfrauentages 2019 eine Ask-Me-Anything Session über Berufe in der IT. Ein paar Wochen später waren Katrin Strasser und ich auf einem Hackathon von Women & Code in Wien. Die Initiative begeisterte uns und wir waren entschlossen, dass auch Linz ein ähnliches Format braucht.

Gab es negative Reaktionen und Vorurteile bezüglich der Gründung?

Kaum, es gab einige Kommentare, dass es dann auch Programmierklubs nur für Männer geben sollte, die manchmal aber auch nur ein schlechter Scherz waren.

Heuer findet zum ersten Mal ein persönlicher Hackathon statt, bei dem sich Frauen treffen und zusammen programmieren. Wie läuft dieser genau ab?

Am Anfang werden die Gruppen zusammengestellt. Anschließend wird mit dem Programmieren gestartet. Mittags gibt es dann ein Buffet, um gestärkt in den Nachmittag zu starten. Am Abend werden dann die Projekte präsentiert. Danach gibt es noch ein Abendessen und eine After Party.

Wie viele Frauen nehmen jährlich daran teil?

In den letzten Jahren gab es zweimal im Jahr Online-Workshops, bei denen jeweils etwa 50 Frauen aus ganz Europa teilnahmen.

Was ist das Faszinierende am Programmieren und wie kann man andere Frauen dafür begeistern?

Programmieren ist vieles – Programmieren ist kreativ, Rätsel lösen, Kommunikation. Es ist eine fordernde, aber sehr abwechslungsreiche und erfüllende Tätigkeit.

Was müsste sich ändern, dass sich mehr Frauen für die Informatik interessieren?

Vorurteile und Stereotype müssen abgeschafft werden und das Beste wäre es, wenn alle bereits in der Schule einen Zugang zur Informatik bekommen würden.

Mit Female-Coders-Obfrau PIA GERHOFER sprach Katharina Waldmann