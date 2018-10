Frauen fit für die Digitalisierung

„Wir möchten die Frauen zukunftsfit machen und ihnen Lust an familiengerechten Arbeitsmöglichkeiten wie etwa ,Mobile Office‘ oder Weiterbildungsvarianten aufzeigen“, erklärt BR Doris Schulz, warum die OÖVP Frauen eine Veranstaltungsreihe starten. Für die Landesleiterin der OÖVP Frauen geht es auch darum, die Chancen aufzuzeigen. Denn erstmals in der Menschheitsgeschichte gehe es nicht mehr nur um körperliche Kraft, sondern Wissen, Kompetenz und Kreativität in den digitalen Arbeitsbereichen — damit wäre die Gleichstellung von Männern und Frauen am Arbeitsplatz praktisch möglich, so Schulz.

Als Schirmherr für „DIGItalk“ konnte Werner Steinecker, Generaldirektor der Energie AG, gewonnen werden. Für ihn ist die Information der Frauen auch wichtig, denn Mütter sind zu 75 Prozent die Berufsberater ihrer Kinder.

Die Auftaktveranstaltung wird in drei Wochen (22. Oktober, um 19 Uhr) in der Wirtschaftskammer am Hessenplatz sein. Dann wird einmal im Monat ein Betrieb besucht, wo frau sich vor Ort ein Bild machen kann, was Digitalisierung heißt — etwa wenn Roboter operieren oder wie die digitale Pflege aussehen könnte. „Mit dieser Gesprächsreihe möchten wir einen niederschwellig und sehr praxisbezogenen Zugang zur Digitalisierung in verschiedenen Bereichen geben, um eventuell bestehende Ängste zu nehmen“, erklärt Elisabeth Spitzenberger, die seitens der OÖVP Frauen die Veranstaltungen organisiert. Bis zum Sommer ist das „Besuchsprogramm“ vereinbart. Und weiterhin melden sich Firmen, „also wir werden sicher die Aktion weiterführen“, so Spitzenberger.

Infos werden in Kürze auf der Homepage www.wiroberoesterreicherinnen.at bekannt gegeben. Und das VOLKSBLATT wird als Medienpartner berichten.