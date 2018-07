Frauen immer öfter Gewalt-Opfer

LINZ — Frauen und Kinder sind zu 81 Prozent die Opfer häuslicher Gewalt. Zudem hat sich die Anzahl der Mordfälle im Familienkreis in den letzten vier Jahren verdoppelt. Laut Kriminalstatistik gab es im Jahr 2017 in Österreich insgesamt 56 Tötungsdelikte, davon 36 im Familienkreis. Doch was tun, wenn das Zuhause zum gefährlichen Ort wird? Genau da setzt das Angebot des Gewaltschutzzentrums OÖ an: Es steht den Personen, die in ihrem sozialen Umfeld von Gewalt betroffen sind, mit Beratung, Unterstützung und dem Projekt „Perspektive Arbeit“ zur Seite. 2017 wurden 2536 Personen beraten und die Klienten zeigten 1564 Gewaltdelikte an, darunter waren 639 Körperverletzungen, 530 Nötigungen und drei versuchte Morde.

Durchbrechen der Gewaltspirale

Obwohl sich das soziale Bewusstsein verändert hat — das Tabu, über häusliche Gewalt zu sprechen wurde gebrochen — haben sich die gesellschaftlichen Bedingungen laut Gewaltschutzzentrum OÖ kaum verbessert. Ökonomische Abhängigkeit, fehlende Chancengleichheiten, geschlechterspezifische Rollenzuweisungen und öffentliche Herabwürdigungen erschweren es vielen Frauen, der täglichen Bedrohung zu entkommen, so Sonja Ablinger, Vorsitzende des Gewaltschutzzentrums. Es bestehe daher dringender Handlungsbedarf seitens der Regierung, um die Gewaltspirale zu unterbrechen. Dafür brauche es u.a. den besseren Austausch zwischen staatlichen Stellen sowie eine langfristig angelegte Finanzierung der Hilfsvereine.