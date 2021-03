Frauen zwischen Mut und Verrücktheit

„Feminismus“ ist ein Begriff der Neuzeit, aber das Anliegen ist so alt wie die Menschheit. Immer haben Frauen um Selbstbestimmung und Gleichberechtigung in allen Bereichen des Lebens gekämpft. Auch wenn sie dafür in ihrem – meist männlichen — Umfeld auf Unverständnis, Widerstand und offene Ablehnung stießen. Der Journalist Gerhard Jelinek beleuchtet in seinem neuen Buch „Mutiger Klüger Verrückter“ (Amalthea Verlag) die Schicksale von zwei Dutzend Frauen, die „Geschichte machten“.