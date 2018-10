Freiburg beendete Gladbachs ungeschlagene Serie mit 3:1-Sieg

Die ungeschlagene Serie von Borussia Mönchengladbach in der deutschen Fußball-Bundesliga ist gerissen. Die zweitplatzierten Gladbacher verloren nach zuletzt vier Partien ohne Niederlage am Freitag beim SC Freiburg 1:3 und verabsäumten es nach Punkten mit Tabellenführer Borussia Dortmund gleichzuziehen. Der BVB ist erst am Samstag zu Hause gegen Hertha BSC im Einsatz.

Die Partie begann für den ersten Dortmund-Verfolger schon denkbar schlecht. Gladbachs Tormann Yann Sommer brachte Freiburgs Stürmer Luca Waldschmidt schon nach rund 15 Sekunden im Strafraum zu Fall und Nils Petersen besorgte via Elfmeter die frühe Führung der Hausherren. Nach dem Ausgleich von Thorgan Hazard (20./Elfmeter) sorgte Waldschmidt (57.) für die Entscheidung. Lucas Höler traf in der 94. Minute noch zum 3:1. Da war ÖFB-U21-Teamkapitän Philipp Lienhart auf dem Feld, er war im Auftaktspiel der 9. Runde bei den Freiburgern in der 92. Minute eingewechselt worden.