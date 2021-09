Freistadt schafft umweltfreundliche „Kraftwerke“ auf seinen Dächern

Ein österreichweit einzigartiges Projekt geht in Freistadt an den Start: Die Dächer von sieben gemeindeeigenen Gebäuden werden zu „Sonnenkraftwerken“, kündigte Bürgermeisterin Elisabeth Teufer am Freitag an.

Eine Dachfläche von mehr als 3200 m² wird dafür mit Photovoltaik-Anlagen bestückt. Weiters gründe man als erste Stadt Österreichs eine „Erneuerbare Energiegemeinschaft“: Firmen, Institutionen und Private können sich beteiligen und Energie einspeisen oder beziehen. Damit sei man erneut Vorreiter in Sachen Umweltschutz, betonte Teufer und formulierte ein ehrgeiziges Ziel: Mittelfristig „soll es zu 100 Prozent regionalen Ökostrom in unserer Stadt geben“.

LH-Stellvertreterin Christine Haberlander hoffte, „dass diese Initiative viele Nachahmer finden wird“. Denn auch das Land OÖ verfolge ein ehrgeiziges Ziel, nämlich 200.000 Dächer bis 2030 mit PV-Anlagen zu bestücken und die Solarstrom-Aufbringung zu verzehnfachen. Allein durch das Freistädter Projekt spare man jährlich rund 50 Tonnen CO2 ein, rechnete Projektbegleiter Hannes Pirker vor. Innovative Batteriesysteme würden den erzeugten Strom speichern, womit die betreffenden Gebäude auch bei einem Blackout autark blieben, sagte Roman Diesenreiter von der Firma „neoom group“.

Weil Bienen ein „Vorbild in Sachen Energiespeicherung“ sind, haben die Projektpartner die Patenschaft für zehn Bienenstöcke übernommen: Seit Juli gibt es nun eine halbe Mio. fleißiger Bienen am Dach der Musikmittelschule.