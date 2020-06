Freistadt: Totes Baby in Teich gefunden – Keine Hinweise zur Mutter

Nachdem ein Spaziergänger am Freitagabend in Freistadt im Pregartenteich eine Babyleiche entdeckt hat, lief am Samstag die Fahndung nach der Kindesmutter auf Hochtouren. „Bisher gibt es noch keine Hinweise“, sagte am Nachmittag ein Sprecher der Landespolizeidirektion Oberösterreich auf Anfrage der APA. „Die Mutter wurde noch nicht gefunden.“

Das neugeborene Mädchen war laut verständigtem Arzt lebensfähig. Von der Staatsanwaltschaft wurde eine Obduktion angeordnet, die laut Polizei voraussichtlich am Montag stattfinden wird und Erkenntnisse über die Todesursache bringen soll.

Wer den Säugling wann ins Wasser gelegt hat, ist Gegenstand der Ermittlungen des Landeskriminalamtes. Das Baby dürfte direkt nach der Geburt in den Fischteich hinter dem Freistädter Brauhaus gegeben worden sein. „Es lag noch nicht allzu lange im Wasser“, sagte der Polizeisprecher. Die Nabelschnur hat sich noch am Körper des Neugeborenen befunden.

Das tote Baby trieb nur wenige Meter vom Ufer entfernt im Wasser, als es von dem 40-jährigen Spaziergänger beobachtet wurde. Ein weiterer Passant holte die Leiche mit einem Kescher aus dem Teich. Ob äußere Verletzungen an dem Neugeborenen festgestellt wurden, war vorerst nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Mutter geben können, sich beim LKA OÖ unter 059133-403144 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.