Freistadt wieder Zentrum der Trommelkunst

Von 29. Mai bis 1. Juni wird Freistadt mit dem Festival Colours of Percussion wieder zum Hotspot der internationalen Percussionwelt.

Dazu werden mehr als 200 Musiker aus insgesamt 17 Ländern im Mühlviertel erwartet, die Percussion in einer selten anzutreffenden Vielfalt und Qualität präsentieren. Topstars der Weltmusik sind hautnah zu erleben und sie geben ihr Wissen in zahlreichen Workshops an Interessierte weiter.

Auch der rhythmisch-musikalische Nachwuchs aus den heimischen Landesmusikschulen präsentiert sich in verschiedensten Ensembles. Das erste internationale Highlight erwartet die Besucher gleich am Eröffnungsabend: Das 15-köpfige spanische Ensemble Coetus präsentiert Musik der iberischen Halbinsel.

Infos: www.coloursofpercussion.com