Bereits zum zwölften Mal erlebten Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung — traditionell am letzten Feriensonntag im September — einen außergewöhnlichen Flugtag in Linz.

Organisiert von „No Limits In The Air“, der Flugsportgruppe Union Linz sowie dem Asvö Fliegerclub kamen 50 Kinder in den kostenlosen Genuss in die Luft abzuheben. „Von den Anmeldezahlen her war das die größte Veranstaltung. Mit den Begleitern waren es über 150 und die Freude der Kinder ist immer das Schönste“, zog Daniel Feilmeier, Pilot und Union-Vorstandsmitglied, ein positives Fazit.

Die fünffache Paralympics-Siegerin Danja Haslacher ließ sich dieses besondere Event ebenso wenig entgehen wie der Linzer Vizebürgermeister Martin Hajart.

Beeindruckende Wirkung

In Erinnerung bleibt Feilmeier die beeindruckende Wirkung des Fliegens — vor allem bei einem Jungen. „Er war am Boden nervös beziehungsweise hyperaktiv, sobald wir in der Luft waren, saß er dann ganz ruhig hinter mir“, schilderte der 31-Jährige aus St. Florian.

Von Daniel Gruber