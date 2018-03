„Freudigen Herzens für den Anschluss“

Text: Manfred Maurer

Dass dieser Aspekt im Gedenkjahr bisher kaum eine Rolle spielt, muss nicht am Regierungsbeauftragten liegen. Immerhin findet sich auf der von Bundespräsident a. D. Heinz Fischer verantworteten offiziellen Webseite www.oesterreich100.at dieser Hinweis: „Auch prominente Persönlichkeiten hatten sich für die NS-Propaganda instrumentalisieren lassen wie beispielsweise der ehemalige sozialdemokratische Staatskanzler Karl Renner, die österreichischen Bischöfe und prominente Künstlerinnen und Künstler.“

Biographische Lücke

Die SPÖ ist zurückhaltender. Ihre Homepage bietet zwar eine Kurzbiographie des roten Säulenheiligen, allerdings mit einem Zeitloch, das einem Kurt Waldheim krumm genommen wurde: Zwischen 1934 und 1945 gibt es von Renner nichts zu vermelden. Die nach dem ersten Staatskanzler der Ersten Republik und ersten Nachkriegskanzler und -bundespräsidenten benannte Parteiakademie deutet auf ihrer Seite immerhin an, dass 1938 auch für Renner eine Zäsur war: „Im März 1938 dachte Renner nach dem Einmarsch der Deutschen zunächst an Flucht aus Österreich. Im April 1938 erklärte er in einem Interview im Neuen Wiener Tagblatt dass er bei der folgenden Volksabstimmung über den Anschluss an Deutschland mit ‚Ja‘ stimmen werde.“

Dass dieser Aspekt im Gedenkjahr bisher keine Rolle spielt, liegt also vielleicht nur daran, dass Renners Jahrestag erst kommt.

Das Renner-Institut zeichnet ein ambivalentes Bild. Der Hinweis auf die Fluchtgedanken suggeriert eine Ablehnung des Nazi-Regimes, die in Renners tatsächlichem Handeln, welches durchaus von Angst und/oder Opportunismus motiviert sein mag, nicht erkennbar ist. Renner biederte sich regelrecht an. Ob der Genosse tatsächlich so weit gegangen ist, dem neuen Wiener NS-Bürgermeister Hermann Neubacher eine Plakataktion anzubieten, „um die alten Sozialdemokraten Wiens in meinem Namen aufzurufen, am 10. April für Großdeutschland und Adolf Hitler zu stimmen“, lässt sich mangels vertrauenswürdiger Quelle nicht sicher sagen. Ohrenzeuge des Gesprächs will der 1947 wegen illegaler Betätigung und Denunziation verurteilte NS-Vizebürgermeister Thomas Kozich gewesen sein. Neubacher soll Hitler-Stellvertreter Rudolf Hess telefonisch um Genehmigung des Plakats ersucht haben. Der erlaubte aber nur das am 3. April im Wiener Tagblatt erschienene Interview.

„Anschluss“-Fanatiker

In dem Interview präsentiert sich Renner als „Anschluss“-Fanatiker: Er habe „seit 1919 in zahllosen Schriften und ungezählten Versammlungen im Lande und im Reiche den Kampf um den Anschluß weitergeführt“. Die Annexion am 12. März wertet Renner „obschon nicht mit jenen Methoden, zu denen ich mich bekenne, errungen, … als wahrhafte Genugtuung für die Demütigungen von 1918 und 1919, für St.-Germain und Versailles“. Und: „Ich müßte meine ganze Vergangenheit als theoretischer Vorkämpfer des Selbstbestimmungsrechtes der Nationen wie als deutschösterreichischer Staatsmann verleugnen, wenn ich die große geschichtliche Tat des Wiederzusammenschlusses der deutschen Nation nicht freudigen Herzens begrüßte.“ Die Erste Republik nennt Renner eine „zwanzigjährige Irrfahrt des österreichischen Volkes“. Konsequent somit die Ankündigung seines Stimmverhaltens am 10. April: „Als Sozialdemokrat (…) werde ich mit Ja stimmen.“

Renner-Biograph Siegfried Nasko wertet das Interview nur als „Schritt der Annäherung, um die Härte des Nazistaates abzufedern“. Renner distanziere sich „mutig vom Nationalsozialismus“ und habe Hitler „überhaupt nicht erwähnt“. Weniger mild urteilt der Historiker Franz Schausberger. Der Dozent für Neuere Geschichte und frühere Salzburger ÖVP-Landeshauptmann wertet Renners Euphorie nicht als bloßen Opportunismus, sondern als Ergebnis einer Grundhaltung. Als am 12. November 1918 die Erste Republik proklamiert wurde, demonstrierten Tausende Sozialdemokraten in Wien für den „Anschluss“. „Die Sozialdemokratie betrachtet den Anschluss Deutschösterreichs an das Deutsche Reich als notwendigen Abschluss der nationalen Revolution von 1918“, stand ab 1926 im Linzer Programm. Als „extremsten Vertreter“ dieses Strebens nennt Schausberger Otto Bauer, der 1919 als Außen-Staatssekretär zurücktreten musste, „weil er so radikal für den ‚Anschluss‘ war, dass Österreich in den Verhandlungen mit den Siegermächten schwere Nachteile hatte“.

Renners 1928 formulierte Verneinung der österreichischen Nation liest sich wie Jörg Haiders 60 Jahre später eben diese Nation empörender Sager von der „ideologischen Missgeburt“: „Die Österreicher waren niemals eine Nation für sich und haben niemals gewünscht, dies zu sein.“

Mag der deutschnationale Eifer vor 1933 noch mit der existenziellen Not der Ersten Republik erklärbar sein, so stellt sich 1938 die Frage, wie ein Sozialdemokrat fünf Jahre nach Hitlers Machtergreifung in Berlin noch immer großdeutsch denken konnte. Immerhin hatte die Partei im Oktober 1933 den „Anschluss“-Paragrafen aus dem Linzer Programm getilgt. Was Hitler mit den Juden vorhatte, war 1938, wenn schon nicht im ganzen Ausmaß absehbar, so doch zu erahnen. Aber der braune Antisemitismus, der uns heute im Wissen um Auschwitz und Mauthausen erschaudern lässt, war für viele am Beginn dieses Horrors noch nicht so abschreckend. Offenbar auch für einen Karl Renner nicht, der selbst mit dem Antisemitismus zumindest gespielt hat.

Spiel mit Antisemitismus

In Nationalratsprotokollen der Jahre 1920/21 finden sich in Renner-Reden heute abstoßend wirkende, damals kaum jemanden empörende Zitate. Antisemitismus ist salonfähig. Auch den Christsozialen dient er als politische Waffe, wie 1920 auf Wahlplakaten mit der sozi-rot eingefärbten Judenschlange.

Nach dem Wahlsieg der Bürgerlichen 1920 drängt Renner die neue Regierung: „Sie werden jetzt Gelegenheit haben, die Judenfrage zu klären.“ Er polemisiert gegen die Untätigkeit der Christsozialen, die in Wien ab 1896 den Bürgermeister stellten: „Seitdem vernichten Sie immer die Juden und unterdessen sind die Juden reich geworden.“ Bundeskanzler Ignaz Seipel, der auch die rote „Anschluss“-Idoelogie ablehnt, nennt er einen „Judenliberalen in der Soutane“ und „Vorkämpfer des jüdischen Großkapitals“. Den christsozialen Abgeordneten Leopold Kunschak, ein Freund des 1910 verstorbenen Wiener Bürgermeisters und Judenhassers Karl Lueger, sähe Renner gern als „Spezialminister für Judenfragen“.

Historikerstreit

Den Polemik-Anteil dieser Reden führen die Renner-Verteidiger heute als milderden Umstand ins Treffen. „Renner war sicher kein Antisemit“, sagt Michael Rosecker, wissenschaftlicher Leiter des Gloggnitzer Renner-Museums. Die Zitate seien „alle aus dem Zusammenhang gerissen“, Renner habe nur den Antisemitismus der anderen gespiegelt.

„Das Einfachste ist immer, zu behaupten, es sei aus dem Zusammenhang gerissen“, repliziert Franz Schausberger. Renner habe den Christsozialen „eindeutig“ eine Nähe zu Juden vorgeworfen. „Manches kann auch zynisch gemeint sein, aber es gibt auch einen zynischen Antisemitismus. Und das Verhalten beim ‚Anschluss‘ ist sowieso eindeutig“, findet der Salzburger Historiker.

„Aus dem Zusammenhang gerissen“ — diese Entschuldigung lässt die SPÖ bei einschlägigen Vorwürfen heute eigentlich nicht mehr gelten. Für den Säulenheiligen Karl Renner gilt das In-dubio-pro-reo-Prinzip noch. Deshalb wurde in Wien auch nur der nach dem Antisemiten Karl Lueger benannte Teil des Rings umbenannt. Und nicht der „Dr Karl Renner-Ring“ vor dem Parlament…

