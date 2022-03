Freundin misshandelt: Täter verwüstete Zelle

Ein 41-Jähriger hat am Samstag seine Freundin (38) in deren Wohnung in Lenzing (Bez. Vöcklabruck) misshandelt und mit dem Umbringen bedroht.

Die Frau konnte zu einer Nachbarin flüchten. Die alarmierten Beamten beschimpfte der 41-Jährige dann sogleich. Während der Befragungen wurde er zunehmend aggressiv und ging mehrmals auf die Polizisten los, so dass sie schließlich vom Pfefferspray Gebraucht machten. Anschließend brachten sie den Rabiaten in den Anhalteraum der Polizeiinspektion.

Nachdem der Mann mehrere Stunden geschlafen hatte, verstopfte er mit einer Decke sowie Toilettenpaper den WC-Abfluss und betätigte die Spülung, wodurch es zur teilweisen Überflutung des Anhalteraumes kam. Weiters zertrümmerte er ein an der Mauer festgeschraubtes Bett.

Die Polizisten sprachen gegen den 41-Jährigen ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot aus und zeigten ihn u. a. wegen Körperverletzung und gefährlicher Drohung an. Er wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert.