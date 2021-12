Friedenslicht für Politiker

„Wir leben in einer Zeit, die sehr herausfordernd ist. Für unser Land, für die Landsleute, aber auch für die Politik. Das Friedenslicht soll uns alle daran erinnern, dass wir wieder stärker das Miteinander suchen, aufeinander zugehen müssen und trotz unterschiedlicher Meinungen immer respektvoll miteinander umgehen sollen. Ich werde meinen Beitrag dazu leisten, um so manche Gräben zu überwinden“, betonte Landeshaumann Thomas Stelzer anlässlich der Übergabe des ORF-Friedenslichtes an die Mitglieder der oberösterreichischen Landesregierung und er appellierte: „Setzen wir gemeinsam unsere ganze Kraft dafür ein, diese historische Corona-Krise zu überwinden.“

Im Bild (v. l.9: Günther Madlberger (ORF OÖ), LR Günther Steinkellner, LH-Stv. Manfred Haimbuchner (beide FPÖ), LH-Stv. Christine Haberlander, LH Thomas Stelzer (beide ÖVP), LR Stefan Kaineder (Grüne), Friedenslichtkind Tobias Nußbaumer, LR Michaela Langer-Weninger (ÖVP), LR Birgit Gerstorfer (SPÖ), LR Wolfgang Hattmannsdorfer und LR Markus Achleitner (beide ÖVP).