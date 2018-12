Friedenslicht geht um die Welt

Delegation aus OÖ übergab Weihnachtssymbol in Brüssel an Königshaus und EU-Kommissionschef

BRÜSSEL — Eine oö. Delegation mit Landeshauptmann Thomas Stelzer und Friedenslichtkind Niklas Lehner übergab am Mittwoch in Brüssel das ORF-Friedenslicht an das belgische Königshaus (König Philippe, Königin Mathilde und Prinzessin Eleonore), EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker sowie an fünf weitere EU-Kommissare und an den Präsidenten des Ausschusses der Regionen, Karl-Heinz Lambertz. Außerdem haben zahlreiche Vertreter von Kirchen- und Religionsgemeinschaften das oberösterreichische Friedenssymbol in Empfang genommen.

„Das Friedenslicht ist ein starkes Zeichen der Gemeinschaft und Versöhnung unter den Menschen. Es ist ein Auftrag für uns alle, dass wir Frieden nicht als Selbstverständlichkeit wahrnehmen dürfen. Er muss immer wieder neu erarbeitet werden. Es macht mich stolz, dass ein oberösterreichischer Weihnachtsbrauch weit über unsere Grenzen hinaus als Symbol des Friedens bekannt ist“, so Stelzer bei der Übergabe.

Angesichts des kürzlich erfolgten Terroranschlags am Weihnachtsmarkt in Straßburg appellierte der Landeshauptmann an die europäischen Vertreter, dass man dadurch politisch noch enger zusammenrücken müsse.