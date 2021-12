Friedenslicht im EU-Parlament

Benita Baschinger (r.), Schulsprecherin der HTL Steyr, hatte die Ehre, heuer das Friedenslicht aus Bethlehem an die oö. EU-Abg. Angelika Winzig zu übergeben. Mit der eigens an der Schule entwickelten und gefertigten Laterne konnte das Friedenslicht sicher nach Straßburg transportiert werden, um die Kerzen im Europäischen Parlament und im Europarat zum Leuchten zu bringen. Über diese und weitere Aktionen sowie über das Bildungsangebot der HTL Steyr können sich Interessierte am Samstag, dem 22. Jänner, online informieren.

