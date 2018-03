Front National will nicht militärisch sein und bastelt an neuem Namen

Die rechtspopulistische französische Partei Front National will sich einen neuen Namen geben. Weil „Front“ zu militärisch klinge, schlug Parteichefin Marine Le Pen gestern beim Parteitag in Lille den Namen „Rassemblement National“ (Nationale Vereinigung) vor. Dies soll Koalitionen mit anderen Parteien ermöglichen. Die Parteimitglieder sollen per Briefwahl über den neuen Namen abstimmen. Zuvor war erklärt worden, dass Marine Le Pen in schriftlicher Wahl vor dem Parteitag „einstimmig“ bestätigt worden sei. Ihr Vater und Parteigründer Jean-Marie Le Pen verlor seinen Ehrenvorsitz, das Amt wurde abgeschafft. Thema war auch das Ergebnis einer Mitgliederbefragung: Die Mehrheit will einen Ausstieg aus dem Euro und aus der EU.