Frontalzusammenstöße von Pkw forderten mehrere Verletzte

LINZ — Gleich mehrere schwere Frontalzusammenstöße auf Oberösterreichs Straßen haben am zweiten Tag des neuen Jahres viele Verletzte, glücklicherweise aber keine Toten, gefordert. In der Gemeinde Geinberg (Bezirk Ried) war es eine 37-jähriger Lenkerin, die Donnerstagabend um 22.30 Uhr aus noch unbekannter Ursache auf der B148 frontal mit dem Pkw eines 55-jährigen Mannes aus Bayern zusammenprallte. Beide Lenker wurden dabei schwer verletzt, der 57-jährige Beifahrer im Wagen des Bayern erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. An beiden Pkw entstand Totalschaden.

75-Jähriger in Pkw eingeklemmt

Schon am Nachmittag war in Münzkirchen im Bezirk Schärding ein 75-Jähriger aus dem Bezirk Ried auf die Gegenfahrbahn der Eisenbirner Landesstraße L515 geraten. Dort stieß er frontal mit einem von einem 21-jährigen Lenker aus dem Bezirk Schärding gesteuerten entgegenkommenden Pkw zusammen.

Dabei wurde der 75-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt, er musste von der Feuerwehr mittels Bergeschere aus diesem gerettet werden. Er und seine am Beifahrersitz mitfahrende 73-jährige Gattin wurden nach Erstversorgung durch den Notarzt mit der Rettung in das Klinikum Passau gebracht. Der 21-Jährige und ein bei ihm mitfahrender 27-Jähriger aus dem Bezirk Schärding wurden ebenfalls unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Klinikum Schärding gebracht. Die L515 war für die Dauer der Unfallaufnahme total gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Ebenfalls am Nachmittag war ein 49-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung mit seinem Pkw auf der B145 von Bad Ischl kommend in Richtung Gmunden unterwegs.

Eltern und Tochter im Krankenhaus

Am Beifahrersitz saß seine 44-jährige Gattin, im Fond seine 15-jährige Tochter, als er in der Ortschaft Roith im Gemeindegebiet von Ebensee aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und dort frontal gegen den entgegenkommenden Pkw eines 39-jährigen Lenkers aus dem Bezirk Gmunden prallte. Die beiden Fahrzeuge wurden in weiterer Folge gegen eine Böschung bzw. in den Straßengraben geschleudert und schwer beschädigt.

Alle Insassen wurden verletzt und nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Bad Ischl eingeliefert. Die Unfallstelle war für rund eine Stunde für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.