Froschberg-Ass mitten im Kriegsgebiet

Dass Sofia Polcanova beim Tischtennis Europa-Top-16-Turnier in Montreux bis ins Halbfinale kam und dabei im Viertelfinale die WM-Dritte im Doppel, Ni Xia Lian (LUX), eliminiert hatte, rückte für Linz AG Froschberg am Wochenende völlig in den Hintergrund.

Denn Polcanovas Teamkollegin Margarita Pesotska (l.), die seit zwei Jahren für die Stahlstädter spielt, meldete sich verzweifelt bei den Klub-Verantwortlichen aus ihrer ukrainischen Heimat. Die 30-Jährige harrt mit Ehemann und Sohn seit Freitag mitten in den Kriegswirren in einem Hotel in Lwiw (Lemberg) aus. Ihr Mann darf — wie alle wehrfähigen männlichen Ukrainer zwischen 18 und 60 Jahren — das Land nicht verlassen. Pesotska will nicht ohne ihn ausreisen. „Sie muss eine brutale Entscheidung fällen. Schön langsam hab’ ich ein mulmiges Gefühl“, gestand Linz-Manager Robert Renner, der mit seinem Vater Günther der Spielerin eine Wohnung in Linz angeboten hat.t.h.