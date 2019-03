Früher Ruhm und späte Entdeckung

Von Georgina Szeless

Die Operettensparte am Landestheater Linz ist nicht sehr gut bedient in der laufenden Saison und wurde überraschenderweise ausgerechnet mit einem unbekannten Titel aufgebessert. Nicht immer gelingt dies so gut, wenn man sich auf Neuentdeckungen einlässt und der Komponist zu den Unglücklichen zählt, deren Schaffen der Nationalsozialismus beendete. Wie der Jude aus Lemberg (heutige Ukraine) Joseph Beer (1908-1987), der in den Dreißigerjahren zur Elite des Operettengenres gehörte. Die Flucht nach Frankreich rettete ihm das Leben, sein Werk geriet jedoch lange Zeit in Vergessenheit, somit auch seine Operetten „Der Prinz von Schiraz“ aus 1934 und „Polnische Hochzeit“, mit der Beer nach der Uraufführung an der Zürcher Oper 1937 international berühmt wurde. Nach dem Krieg konnte der Komponist nicht mehr an seinen Erfolg anknüpfen, zudem verweigerte er die Aufführungsrechte für seine Werke bis 2011.

Echte Operettenseligkeit

Mit der „Polnischen Hochzeit“, Text von Alfred Grünwald und Fritz Löhner-Beda, feiert man nun Linz fröhliche Urständ’. Die Premiere am Samstag in der BlackBox überraschte mit echter Operettenseligkeit, an der die Mitwirkenden unter der Regie von Gregor Horres selbst ihren größten Spaß haben. Das Stück lebt primär von der Unterhaltung und wurde auch so umgesetzt: Es regieren reichlich Charme mit etwas Sentimentalität und Melancholie, geistreicher Witz und Schwung. Jan Bammes (Bühne und Kostüme) und eine Choreografie mit wirbelnden Tanzeinlagen von Wie-Ken Liao schufen dafür das richtige Ambiente.

Die Musik ist zwischen Operette und Musical angesiedelt, mit Walzerklängen, Couplets und Jazzrhythmen ist auch für Ohrwürmer gesorgt. Martin Braun von der Bruckneruni trifft am Pult des Bruckner Orchesters den richtigen Drive der Musik. Für den weiteren Erfolg sorgt die stimmige Besetzung durch das talentierte Team des Opernstudios. Gewiss eine Herausforderung für die jungen Darsteller bei allen Schwierigkeiten der leichten Muse, die bewundernswert gemeistert werden. Gestützt von zwei „alten Hasen“ aus dem hauseigenen Ensemble: Michael Wagner als Graf Staschek Zagorsky und Dominik Nekel als Hauptmann Korrosoff, die im Finale mit dem Besoffenen-Duo den Höhepunkt der Gaudi setzten.

Die Handlung: Der polnische Freiheitskämpfer Boleslav Zagorsky (Rafael Helbig-Kostka) kommt inkognito in seine Heimat zurück, um seine Jugendliebe Jadja (Svenja Isabella Kallweit), Schwester des verschuldeten Baron Mietek Oginsky (Philipp Kranjc), zu heiraten. Diese wird pro forma mit dem reichen Schwerenöter Staschek vermählt, dem aber eine falsche Braut zugespielt wird. In dem Durcheinander der Liebe führen die schlauen Damen das Regiment, bis der geliebte Heimkehrer schließlich zu seiner Jadja findet. Allen voran begeistern Florence Losseau als Suza mit ihrem Casimir (Roman Straka) und Stasi (Etelka Sellei) und Stani (Seunggyeong Lee). Als Zdenka und Wladek erweisen sich die Geschwister Martha und Florens Matscheko als tüchtige Vorhangschieber. Der stimmenstarke Kinder- und Jugendchor und die Statisterie des Landestheaters singt, spielt und tanzt voll Bühneneifer mit. Lange Ovationen bei der Premiere.